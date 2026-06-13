Buongiorno può lasciare il Napoli: Gila o Gatti per sostituirlo, Stones scartato

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Buongiorno potrebbe cambiare aria nella prossima sessione di mercato. Il Napoli ha già individuato in Gila e Gatti i possibili eredi, mentre l'ipotesi Stones del Manchester City è tramontata per ragioni economiche.

Tra le possibili novità in difesa per la prossima stagione c'è anche un nome a sorpresa: Alessandro Buongiorno. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il difensore ex Torino potrebbe valutare un cambio di aria nella prossima sessione di calciomercato, e la società non esclude una sua cessione. Una situazione che il Napoli osserva con attenzione, mentre valuta in parallelo i possibili profili per rinforzare il reparto arretrato.

Gila e Gatti per la difesa del Napoli: i due nomi per sostituire l'eventuale partenza di Buongiorno

Per la difesa centrale, il Napoli non ha abbandonato la pista che porta a Mario Gila, nonostante la resistenza della Lazio sulla valutazione del giocatore. In alternativa, il nome individuato è quello di Federico Gatti della Juventus. Entrambi i profili rappresentano opzioni valide per rinforzare il reparto, anche in vista di un possibile addio di Buongiorno: un piano B e un piano A che la dirigenza azzurra sta tenendo aperti in parallelo, pronta a muoversi a seconda di come evolverà la situazione.

Stones Napoli, ipotesi tramontata: l'inglese del Manchester City fuori dai parametri economici azzurri

Tra le suggestioni emerse nelle ultime ore c'era anche quella di John Stones, difensore 32enne in uscita dal Manchester City. Un'ipotesi però già archiviata: il giocatore ha un contratto oneroso, tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra fuori dai parametri economici del Napoli. La dirigenza azzurra ha quindi scartato a priori questa pista, confermando che le strategie per la difesa restano concentrate sui profili di Gila e Gatti.