Calciomercato Napoli: Khalaili in pole, ma spunta anche un esterno del Genoa
ll nome più caldo per la fascia destra resta quello di Anan Khalaili. Il terzino israeliano classe 2004, monitorato dal Napoli da tempo, avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club azzurro sui termini personali del contratto. Resta da convincere l'Union Saint-Gilloise, che valuta il giocatore 25 milioni di euro: una cifra considerata alta, ma che testimonia quanto il profilo sia apprezzato dalla dirigenza partenopea.
Dodo Napoli, l'alternativa dalla Fiorentina: il brasiliano ha un solo anno di contratto residuo
La seconda opzione sul tavolo è Dodo della Fiorentina. Il terzino brasiliano ha soltanto un anno di contratto rimanente con i viola, una condizione che potrebbe facilitare l'apertura di una trattativa con il Napoli. La sua esperienza in Serie A e la conoscenza del campionato italiano lo rendono un profilo concreto, da valutare in parallelo rispetto alla pista Khalaili
Norton-Cuffy Napoli, terza ipotesi dal Genoa: nell'affare può rientrare Lucca, di ritorno dal Nottingham Forest
A sorpresa, secondo il Corriere del Mezzogiorno, c'è un terzo nome da non sottovalutare: Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Il terzino destro inglese rappresenta un'opzione interessante, e c'è un dettaglio che potrebbe favorire una possibile trattativa con i rossoblù: al Genoa non dispiacerebbe l'attaccante Lorenzo Lucca, tornato al Napoli dopo la parentesi poco felice in Inghilterra con il Nottingham Forest. Un eventuale incastro tra i due club che potrebbe sbloccarsi più facilmente del previsto
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