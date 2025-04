Mazzocchi, che occasione: un tifoso speciale dal primo minuto per inseguire il sogno Scudetto

vedi letture

Il Napoli avrà un tifoso speciale in campo e non sugli spalti per completare l'undicesimo sold out stagionale, il sesto di fila al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport con riferimento naturalmente a Pasquale Mazzocchi che avrà una grande occasione lunedì sera a Fuorigrotta contro l'Empoli. La squalifica di Di Lorenzo, infatti, apre al napoletano il ritorno in campo da titolare sulla destra, nel suo ruolo naturale.

Per il quotidiano sportivo "l'unico napoletano in rosa avvertirà sulla propria pelle, che è azzurra, tutto il peso nobile di un appuntamento di prestigio per restare aggrappati all'Inter continuando a inseguire il sogno scudetto". Mazzocchi intanto tornerà titolare dopo l'ultima gara del 15 febbraio all'Olimpico contro la Lazio in cui fu schierato a sinistra perché quello era il periodo dell'emergenza mancina con la doppia e contemporanea assenza di Olivera e Spinazzola. Ora la chance a destra, nella sua zona preferita. Alle porte dei 30 anni da compiere a luglio "c'è sempre tempo per realizzare i sogni ma lunedì converrà piantare per bene i piedi a terra. Pasquale da Barra lo sa. Lo fa da una vita".