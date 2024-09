McTominay dal 1' a Cagliari? Ecco cosa filtra

vedi letture

Ieri Scott ha svolto il primo allenamento della sua nuova avventura, insieme all’altro scozzese acquistato sul gong del mercato.

"Per vedere Scott McTominay in maglia Napoli, bisognerà pazientare ancora un po’: domenica a Cagliari ci sarà, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso". Così la Gazzetta dello Sport scrive sul centrocampista scozzese: "Stando anche alle indicazioni arrivate dalla Nations League, McTominay si candida ad essere un’arma molto importante del nuovo ciclo azzurro. Due reti in due gare con la Scozia, un’altra annullata: prestazioni convincenti che hanno colpito il popolo napoletano e sicuramente sorridere sia il tecnico Antonio Conte sia il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ieri Scott ha svolto il primo allenamento della sua nuova avventura, insieme all’altro scozzese acquistato sul gong del mercato. Primo giorno e primi colpi anche per Billy Gilmour, che si è presentato a Castel Volturno con largo anticipo rispetto all’orario previsto, per prendere contatto col suo nuovo mondo" scrive la rosea.