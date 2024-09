McTominay e l'incredibile dato con la Juve: nessuno corre come lui

vedi letture

Sull'edizione odierna di Repubblica si analizza così l'esordio dal primo minuto in maglia Napoli dell'ex United.

"Conte lo ha inserito dal primo minuto contro la Juventus costruendo un abito tattico (il 4- 3- 3) che si adattasse alla perfezione alle doti di “The Savior”, il Salvatore, così come lo chiamano i fans dello United". Sull'edizione odierna di Repubblica si analizza così l'esordio dal primo minuto in maglia Napoli dell'ex United.

"Scott ha stazza fisica (è alto 193 centimetri), sa farsi rispettare di testa ma soprattutto ha il senso innato dell’inserimento in area di rigore. Senza dimenticare l’atletismo del maratoneta: un dato ha colpito nel match dell’Allianz Stadium. Ha percorso complessivamente 12.8 chilometri, nessuno come lui. Corre (tanto), non si stanca e presto sarà decisivo pure in zona offensiva".