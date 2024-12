McTominay è l'uomo-chiave: ha cambiato posizione e ora tiene insieme le due fasi

vedi letture

Antonio Conte non rinuncia mai a Scott McTominay, sempre titolare e mai sostituito da quando è entrato in campo contro la Juventus alla quinta giornata di campionato. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport: "Uno come Scott, cascasse il mondo, non lo toglie e non lo toglierà mai, a meno che non sia costretto. Da quando è arrivato ha giocato alto accanto a Lukaku, ma anche alle sue spalle. Ora è mezzala di centrosinistra nel 4-3-3.

Copre le spalle a Kvara, l'appoggia, dà una mano a Olivera sulla fascia, ma in realtà non c’è spazio del campo che McT non riesca a raggiungere con la sua corsa. Energia inesauribile, condizione fisica al top. Indispensabile per tenere insieme le due fasi del gioco. Difende, imposta, attacca: catalizzatore di energia positiva, non c'è cosa che il supereroe scozzese non sappia fare".