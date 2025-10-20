McTominay prova il recupero dopo i punti di sutura: ore decisive
Se i muscoli di Hojlund vanno gestiti con la massima attenzione per evitare anche solo un minimo rischio, la caviglia di McTominay potrebbe concedergli tregua e consentirgli di mettere il piede sull’aeroplano che oggi porterà il Napoli in Olanda. Così scrive il Corriere dello Spor sulle condizioni del centrocampista scozzesse.
"In altri termini: McT può recuperare dopo aver saltato la partita di sabato contro il Torino. Il trauma contusivo e i 6 punti di sutura, così come svelato da Conte a Torino, hanno costretto Scott a guardare la partita contro il Toro in tribuna accanto a Hoj. Oggi, però, in occasione della rifinitura che andrà in scena al centro sportivo di Castel Volturno prima della partenza, McT proverà a non saltare la delicata sfida di Champions. Poi, una volta appurata la sua disponibilità, toccherà ovviamente a Conte decidere le modalità d’impiego" si legge.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
