McTominay, quanti elogi dai quotidiani: "Un carrarmato! Avete notato questa statistica?"

Pioggia di grandi voti per il match winner di Monza-Napoli, Scott McTominay. Il gol dello scozzese, il nono in questo campionato, regala tre punti pesantissimi ai suoi, che permettono di agganciare l’Inter in testa alla classifica a quota 71 punti. Per questo la redazione di TuttoMercatoWeb lo premia con un 7,5 in pagella: “Ancora MVP, come contro l'Empoli. Il più intraprendente, fin dai primi minuti. I lampi migliori sono i suoi, la posizione nel mezzo spazio di sinistra crea grattacapi alla difesa del Monza e infatti con uno dei suoi classici inserimenti trova l'1-0, di testa, realizzando il nono gol in Serie A: il centrocampista più dominante del campionato”.

Si resta sul 7,5 anche sui giudizi del Corriere dello Sport, che scrive: “Tre gol in sei giorni e due partite che valgono speranze-scudetto: due con l’Empoli, uno ieri di testa. E sono 9 in A, 10 in totale come Hamsik alla prima stagione. Il più efficace e pericoloso dall’inizio: vince 10 duelli su 11 e 5 su 5 nel gioco aereo; tira tre volte; guadagna 8 possessi. Un carrarmato”. Così come da 7,5 è la valutazione del sito di fede partenopea TuttoNapoli: “Si conferma caldissimo con la zuccata che sblocca la gara. L’uomo in più di questa squadra”.

“Atleta magnifico, possente e impetuoso. Giocatore che si adatta a molti ruoli. E poi il gol decisivo, di testa, da centravanti britannico”, il commento de La Gazzetta dello Sport, a correlazione di una prestazione meritevole del 7. Stesso voto di Tuttosport, che commenta: “Dopo la doppietta all’Empoli è decisivo anche contro il Monza: sblocca una partita complicata con un puntuale colpo di testa”.

Le pagelle di Scott McTominay

TMW: 7,5 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7,5 Tuttosport: 7 TuttoNapoli: 7,5