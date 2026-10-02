McTominay torna subito? Decisivo il prossimo controllo medico

I quotidiani aggiornano la situazione relativa a Scott McTominay, centrocampista del Napoli che lo scorso 8 settembre è stato sottoposto a un intervento al cuore in Inghilterra. Dopo le settimane successive all’operazione, arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni del giocatore, che continua il proprio percorso di recupero in vista del possibile rientro in campo. A Castel Volturno, intanto, filtra ottimismo in attesa del prossimo controllo medico, fissato per il 6 ottobre, quando sarà valutata la possibilità di ottenere nuovamente l’idoneità sportiva.

McTominay, il possibile rientro: Frosinone un sogno

Il quotidiano sottolinea come la sfida contro il Frosinone, considerata la vicinanza temporale, rappresenti al momento un obiettivo particolarmente ambizioso per il centrocampista scozzese. "Però il peggio sembra passato, l’8 settembre - giorno dell’intervento in Inghilterra - è un ricordo e a Castel Volturno si respira una bella aria, aspettando il 6 ottobre quando bisognerà verificare se esisteranno già le condizioni per ottenere l’idoneità", si legge. "Frosinone è ravvicinato, e segretamente il sogno di portarselo in panchina ha una sua forma; altrimenti, e lo deciderà la scienza, se ne riparlerà più in là, magari con il Villarreal in Champions o a Venezia", conclude La Gazzetta dello Sport.