Stadio Maradona per Euro 2032: dalla Uefa arrivano i complimenti per il restyling

Dal fronte UEFA sarebbero arrivati apprezzamenti per il progetto del Comune di Napoli relativo al restyling dello Stadio Maradona, candidato a ospitare le partite di Euro 2032. Si parla di "complimenti sinceri" per la qualità del piano, che risponderebbe a molti dei 120 requisiti operativi richiesti dalla UEFA. Tra gli aspetti considerati positivamente ci sono l'accessibilità, con il Maradona collegato a quattro linee metropolitane, la sostenibilità economica e finanziaria, la sicurezza e l'ospitalità, già testata in occasione degli eventi legati all'America's Cup. Resta però una raccomandazione: rispettare con precisione i tempi previsti per le gare e per l'avvio dei lavori. Lo si legge su Il Mattino.

Il progetto e il possibile coinvolgimento del Napoli

Il piano per il Maradona è interamente pubblico, ma non esclude la partecipazione dei privati. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbero quattro anni di tempo per completare gli interventi necessari in vista della competizione. Dal Municipio, inoltre, non viene esclusa la possibilità di un coinvolgimento della SSC Napoli: "Come accaduto per altri impianti - ragionano in Municipio - si spera sempre in un intervento della Ssc Napoli".