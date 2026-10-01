Recupero McTominay: la data del possibile rientro in campo
Scott McTominay continua a seguire un programma di lavoro personalizzato per recuperare dopo l'intervento a cui si è sottoposto. Il centrocampista del Napoli è tornato a svolgere attività sul campo, seppur individualmente, e attende ora gli esami di idoneità previsti per la prossima settimana. Lo scozzese è stato sottoposto a un'ablazione chirurgica per correggere una lieve aritmia benigna e dovrà ottenere il via libera prima di poter tornare ad allenarsi regolarmente insieme al gruppo. L'obiettivo è completare il percorso di recupero in tempo per essere a disposizione nella sfida contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.
McTominay, obiettivo Frosinone
Il rientro del centrocampista rappresenterebbe un'importante notizia per il Napoli in vista di una partita considerata particolarmente significativa per il prosieguo della stagione. Gli azzurri sono infatti chiamati a cercare una vittoria per ritrovare slancio e affrontare nel modo migliore il primo periodo particolarmente intenso di impegni.
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