Badiashile scalpita: Allegri lo vede in due ruoli in difesa

Badiashile può rappresentare una soluzione preziosa nella nuova difesa a tre di Massimiliano Allegri. Il difensore francese può infatti agire sia sul centro-sinistra sia nella posizione centrale, offrendo al tecnico azzurro una maggiore varietà di scelta. Dopo il percorso di recupero, il giocatore è pronto a tornare protagonista e oggi, nell'allenamento congiunto contro l'Avellino, sarà uno degli osservati speciali. Allegri avrà così l'opportunità di valutarne condizione e risposte sul campo.

Badiashile pronto a tornare: Allegri lo osserva

La sfida con l'Avellino può diventare un passaggio importante anche in vista dei prossimi impegni. Badiashile vuole ritrovare continuità e mettere minuti nelle gambe, mentre Allegri studia le possibili soluzioni per la sua difesa a tre. La duttilità del francese gli permette di essere impiegato in più ruoli e potrebbe rivelarsi utile anche nel prosieguo della stagione. Il tecnico lo osserverà con attenzione, in attesa di capire quanto potrà incidere nelle prossime partite e quando sarà pronto per tornare a pieno regime.