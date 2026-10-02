Test con l'Avellino: due gli osservati speciali per Allegri

Test con l'Avellino: due gli osservati speciali per AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Questa mattina il Napoli torna in campo per un allenamento congiunto contro l'Avellino. Un'occasione utile per Massimiliano Allegri, che potrà valutare da vicino alcuni giocatori e raccogliere indicazioni importanti in vista della ripresa della stagione. Tra i calciatori chiamati a mettersi in mostra ci sono David Neres e Lorenzo Lucca, entrambi attesi da una prova significativa. Il tecnico azzurro vuole sfruttare il test per verificare condizione, atteggiamento e risposte sul campo.

Allegri aspetta segnali da Neres e Lucca

Per entrambi, l'appuntamento rappresenta un'opportunità per convincere Allegri e guadagnare spazio nelle gerarchie del Napoli. Il tecnico si aspetta molto da Neres e Lucca e vuole vedere segnali concreti di crescita, sia sul piano individuale sia nell'intesa con i compagni. L'allenamento congiunto contro l'Avellino servirà dunque anche a valutare i progressi dei due giocatori e la loro capacità di adattarsi alle richieste del nuovo allenatore. Indicazioni che Allegri terrà in considerazione anche per le scelte future, mentre il Napoli continua a lavorare alla ricerca degli equilibri migliori.