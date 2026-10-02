Test con l'Avellino: due gli osservati speciali per Allegri

Questa mattina il Napoli torna in campo per un allenamento congiunto contro l'Avellino. Un'occasione utile per Massimiliano Allegri, che potrà valutare da vicino alcuni giocatori e raccogliere indicazioni importanti in vista della ripresa della stagione. Tra i calciatori chiamati a mettersi in mostra ci sono David Neres e Lorenzo Lucca, entrambi attesi da una prova significativa. Il tecnico azzurro vuole sfruttare il test per verificare condizione, atteggiamento e risposte sul campo.

Allegri aspetta segnali da Neres e Lucca

Per entrambi, l'appuntamento rappresenta un'opportunità per convincere Allegri e guadagnare spazio nelle gerarchie del Napoli. Il tecnico si aspetta molto da Neres e Lucca e vuole vedere segnali concreti di crescita, sia sul piano individuale sia nell'intesa con i compagni. L'allenamento congiunto contro l'Avellino servirà dunque anche a valutare i progressi dei due giocatori e la loro capacità di adattarsi alle richieste del nuovo allenatore. Indicazioni che Allegri terrà in considerazione anche per le scelte future, mentre il Napoli continua a lavorare alla ricerca degli equilibri migliori.