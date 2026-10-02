Non solo Meret: altri due azzurri pronti a tornare subito

Massimiliano Allegri attende il rientro degli assenti. L'elenco degli indisponibili resta ancora piuttosto lungo, ma nelle prossime settimane è destinato a ridursi. Meret, Marianucci e Spinazzola sono infatti vicini al ritorno in gruppo e già dalla prossima settimana potrebbero tornare a lavorare con i compagni. Per tutti e tre c'è la possibilità di essere nuovamente a disposizione in occasione della sfida contro il Frosinone, con lo staff azzurro che monitorerà giorno dopo giorno i loro progressi. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

Lavoro personalizzato per Meret, Marianucci e Spinazzola

Nella giornata di ieri i tre giocatori hanno seguito un programma specifico, alternando lavoro personalizzato in palestra e attività sul campo. Un passaggio importante nel percorso di recupero, in attesa del definitivo rientro in gruppo. Allegri guarda con attenzione all'evoluzione della situazione e spera di poter contare presto su tutti gli elementi della rosa. Il ritorno dei tre giocatori rappresenterebbe infatti un'importante soluzione in più per il tecnico, soprattutto in vista della ripresa degli impegni ufficiali.