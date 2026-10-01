Lucca ha la fiducia di Allegri: sarà titolare in una delle gare dopo la sosta

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli passa anche dalle prossime gare di campionato. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, il centravanti potrebbe partire titolare in una delle due sfide successive alla sosta per le nazionali, contro Frosinone o Venezia. Per l’attaccante azzurro potrebbe dunque arrivare un’occasione importante per invertire la rotta e conquistare maggiore spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Lucca verso una chance, Allegri valuta le soluzioni

Il tecnico potrebbe testare Lucca già nell’amichevole di domani contro l’Avellino, un appuntamento utile per valutare le condizioni del centravanti e le possibili soluzioni offensive. "Lucca si gioca il Napoli: sarà titolare contro Frosinone o Venezia, serve subito la svolta", scrive il quotidiano. In mediana, invece, Allegri starebbe valutando il doppio play come soluzione temporanea, in attesa dei rientri di André-Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. La sosta potrebbe quindi rappresentare un passaggio importante per definire le scelte del tecnico in vista della ripresa del campionato e, soprattutto, per capire se Lucca riuscirà a ritagliarsi un ruolo più centrale nel progetto azzurro.