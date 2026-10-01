Buongiorno si rivede a Castel Volturno: gli aggiornamenti sui tempi di recupero

Dopo oltre due mesi, Alessandro Buongiorno è tornato a Castel Volturno per riprendere il lavoro con il Napoli e avvicinarsi gradualmente al rientro in campo. Il difensore aveva iniziato la stagione con i compagni, ma non era partito per il ritiro di Dimaro Folgarida a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il 23 luglio si era sottoposto a un intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale, un problema che lo ha costretto a saltare la preparazione estiva e le prime partite ufficiali della stagione. Una pedina che sarebbe stata certamente utile a Massimiliano Allegri nel reparto arretrato, ma che ha dovuto seguire un percorso riabilitativo individuale lontano dal gruppo.

Buongiorno ritrova Allegri: rientro ancora lontano

Come raccontato da Salvatore Caiazza sulle colonne de Il Roma, Buongiorno è rientrato da alcuni giorni nel quartier generale azzurro, dove ha riabbracciato i compagni e incontrato nuovamente Allegri, già conosciuto prima dei ritiri estivi. Il difensore sarà seguito dallo staff tecnico del nuovo allenatore attraverso un programma personalizzato, pensato per accompagnarne il ritorno alla piena condizione. Per il momento, però, è ancora presto per ipotizzare una sua disponibilità in tempi brevi. Allegri attende con fiducia il recupero del centrale torinese, consapevole delle qualità che potrebbe aggiungere alla linea difensiva una volta completato il percorso di recupero.