Meno gol, più passaggi e duelli: la metamorfosi di Osimhen nel 4-3-3

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un Victor Osimhen diverso. Non lui personalmente, ma in quello che dà al Napoli. Ovviamente su richiesta di Luciano Spalletti. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Con il 4-3-3, senza un Mertens alle spalle e con Kvaratskhelia sul lato sinistro che ama puntare continuamente il terzino avversario, Osimhen è diventato “di raccordo” tra centrocampo ed attacco e non è più chiamato solo ad attaccare la profondità. I numeri, sono chiari: 49 i passaggi tentati rispetto ai 41 delle prime quattro giornate dello scorso anno e ben otto i duelli aerei vinti contro i quattro della passata stagione dopo i primi 360’. In pratica, Osimhen è diventato il regista avanzato del Napoli e questo vuol dire aver iniziato un percorso personale di crescita".