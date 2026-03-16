Prima pagina Mercato da 130 milioni. Il Mattino: "De Laurentiis conferma Conte"

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Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare sempre più definito. Secondo quanto racconta Il Mattino, il clima attorno all’allenatore salentino è molto diverso rispetto alle esperienze passate, spesso segnate da tensioni e addii anticipati.

Il quotidiano napoletano descrive infatti una situazione di grande serenità attorno al tecnico, sottolineando che non ci sono segnali di rottura o incertezze immediate. Conte sta preparando il finale di stagione con tranquillità e con la volontà di proseguire il progetto tecnico avviato con il club azzurro. Come riporta Il Mattino, l’allenatore è stato molto chiaro sul proprio stato d’animo: “Qui sto bene, voglio proseguire con il Napoli”.

Parole che rappresentano un segnale importante anche per la società e che confermano la solidità del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante questo, la decisione definitiva sul futuro resta comunque nelle mani del patron del club.

Intanto la società guarda già avanti e pianifica la prossima stagione. Il Napoli, forte degli introiti garantiti dalla Champions League, sta preparando una sessione di mercato significativa. Come evidenzia Il Mattino, il club potrebbe programmare investimenti compresi tra 130 e 150 milioni di euro, dopo i quasi 200 milioni spesi nell’ultima estate.