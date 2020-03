Meret avrebbe ritrovato l'Inter: l'ultima sfida coi nerazzurri gli è costata il posto da titolare

Alex Meret avrebbe ritrovato l'Inter. L'ultima sfida coi nerazzurri gli è costata, scrive il Corriere dello Sport, il posto da titolare. L'errore sul tiro di Lukaku, a quanto pare, è risultato decisivo. Da allora Gattuso ha scelto Ospina come portiere titolare. Una decisione dettata da motivi tecnici: l'allenatore considera il colombiano perfetto per il gioco palla a terra ma sfrutta anche la sua esperienza e il carisma nel guidare il reparto. Meret, ora, se ne sta in panchina, sperando presto di tornare ad essere protagonista.