Meret e Di Lorenzo sperano: dalla Uefa può avere ok per rose allargate all'Europeo

Il Comitato Esecutivo dell'UEFA che si riunirà il prossimo 19 aprile, si esprimerà anche sull'allargamento delle rose delle Nazionali in vista dell'Europeo come chiesto dal ct azzurro Mancini. Le liste dovrebbero passare dai 23 effettivi attuali, a 25 giocatori da poter convocare per il torneo. Il sì appare praticamente scontato, anche viste le difficoltà che hanno incontrato i calciatori e le squadre di club nel corso di questa stagione segnata ancora dal Covid. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.