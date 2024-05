Meret, l'addio non è da escludere nonostante il rinnovo: la situazione

l Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto sull'estremo difensore classe '97

Il futuro di Alex Meret sarà ancora al Napoli anche il prossimo anno? Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto sull'estremo difensore classe '97, che secondo il quotidiano non è certo di difendere i pali azzurri nella prossima stagione nonostante il rinnovo scattato in automatico fino al 2025 con club azzurro.

"Discorso a parte merita il portiere: il nuovo contratto di Meret scadrà nel 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo (per presenze), ma la sua permanenza non è scontata. Ieri, per la cronaca, a Castel Volturno è stato segnalato Andrea Pastorello, uno dei manager di Alex: di lui, però, si parlerà a fine stagione. Intanto è in arrivo Elia Caprile dopo il prestito all’Empoli" si legge