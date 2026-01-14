Meret, nuovo infortunio: i tempi di recupero stimati per il portiere

di Arturo Minervini

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Alex Meret, fermatosi nuovamente per un infortunio alla spalla: "Per la gara contro il Parma, recupero della giornata non disputata dagli azzurri per l’impegno in Supercoppa, Conte effettuerà alcune rotazioni rispetto al match contro l’Inter.

Tra i pali Milinkovic-Savic, con Meret out per almeno 20-30 giorni a causa di una distorsione alla spalla rimediata in allenamento. In difesa mancherà lo squalificato Juan Jesus per squalifica a casa della somma di ammonizioni" si legge sul quotidiano.