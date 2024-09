Meret, pagelle da top! Pioggia di 8: "Decisivo come col Parma! E giocava con la febbre..."

vedi letture

Alex Meret ha grandi meriti nel successo conquistato ieri dal Napoli sul campo del Cagliari. Il risultato netto e rotondo dell'attuale capolista della Serie A è arrivato solo dopo alcuni suoi interventi prodigiosi. "Il risultato finale può far pensare a una partita semplice, non sarebbe stato così se non ci fossero state delle sue parate da sottolineare due volte", si legge nel commento di TMW. "Il duello a distanza con Scuffet ricorda l’adolescenza friulana: vince non solo quello con l’amico, ma anche su Piccoli, Luperto, Marin", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

I voti per il portiere del Napoli oscillano tra il 7 e l'8. Questo il giudizio del 'Corriere dello Sport'. "Decisivo con il Parma sui titoli di coda, decisivo ieri dal 19’ del primo tempo in poi. Poker d’assi di super parate: vola sui colpi di testa di Luperto e Piccoli, disinnesca i siluri di Azzi e Marin. E pensare che gioca con la febbre". "Respinge nel primo tempo un colpo di testa di Piccoli con intervento miracoloso. Nella ripresa ribatte d’intuito su Luperto", aggiunge 'TuttoSport' stamattina in edicola.

Le pagelle di Alex Meret

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 8

TuttoSport - 7

Il Mattino - 8

TuttoNapoli - 8