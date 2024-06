Meret rischia il taglio per Euro 2024? Tuttosport: "C'è una sensazione sulla chiamata di Spalletti"

L'edizione odierna di Tuttosport analizza così le possibili scelte dell'ex tecnico del Napoli sul portiere che ha difeso la porta nella stagione tricolore

Alex Meret rischia di essere uno degli esclusi da Luciano Spalletti da Euro 2024? In attesa di conoscere le scelte definitive del commissario tecnico dell'Italia, l'edizione odierna di Tuttosport analizza così le possibili scelte dell'ex tecnico del Napoli sul portiere che ha difeso la porta nella stagione dello scudetto: "Non fosse altro perché lo conosce per averlo avuto nella cavalcata scudetto. Non va dimenticato, però, che non lo considerava adeguato perché non soddisfatto della abilità nella costruzione del gioco con i piedi.

Poi ha saputo conquistarsi fiducia e ora sembra in vantaggio rispetto a Provedel reduce da uno stop di due mesi per infortunio. La sensazione è che il ct lo abbia convocato come una sorta di premio e di incoraggiamento con però l'idea di preferirgli il collega del Napoli. Spalletti dovrà comunicare all'Uefa la lista dei 26 convocati entro il 6 giugno" si legge.