Meret show, pioggia di 7 sui quotidiani: "Vola come un gatto, rigenerato!"

In una delle serate più importanti della stagione, il Napoli ha ritrovato due supereroi. L'uomo mascherato Osimhen segna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In una delle serate più importanti della stagione, il Napoli ha ritrovato due supereroi. L'uomo mascherato Osimhen segna, Batman Meret para quasi tutto, tenendo a galla la squadra di Calzona nel primo tempo contro un Barcellona dominante. TMW scrive: "Protagonista nel primo quarto di gara, con tre parate in pochi minuti, di cui due complicate su Lewandowski e Gundogan. Spesso gli si criticano le uscite, stavolta è impeccabile anche in questo fondamentale. Non può nulla sul gol di Lewandowski".

Per TuttoNapoli il portiere è "reattivo sul tiro da fuori di Yamal e in uscita per coprire una piccola sbavatura di DI Lorenzo. Bravissimo al 21’ sul tocco ravvicinato di Lewa e sulla bomba da fuori di Gundogan". Il Mattino invece sottolinea come sia "tornato rigenerato dopo l'infortunio".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

TuttoNapoli 6,5

Il Mattino 7