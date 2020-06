Meret si (ri)prende il Napoli, per i quotidiani è decisivo: "Manda la Juve in tilt sui rigori, il futuro è suo!"

Il binomio con Ospina gli ha sicuramente tolto un po' di sonno, visto che a Napoli era arrivato con l'idea di esserne il titolare degli anni a venire, ma la notte di Coppa Italia ha sicuramente regalato una rivincita da ricordare ad Alex Meret. Per La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) parando il primo rigore della serie ha mandato "la Juve in cortocircuito". Per Il Corriere dello Sport (voto 7,5) la prodezza su Dybala "regala mezza Coppa Italia al Napoli". Per Tuttosport (voto 7,5) è semplicemente "la notte che attendeva" mentre per Il Mattino (voto 7,5) è semplicemente "decisivo". Infine per TMW (voto 7) "non è il vice di Ospina ma il futuro del Napoli tra i pali".

I voti di Meret

Gazzetta dello Sport: 7,5 Corriere dello Sport: 7,5 Tuttosport: 7,5 Il Mattino: 7,5 Tuttonapoli: 7,5