Mertens avverte ancora fastidio alla spalla: Gattuso lo preserverà per la Juve

Dries Mertens non ci sarà - almeno non dall'inizio - domani contro il Crotone. Dopo aver subito un (leggero) infortunio in nazionale, Rino Gattuso ha deciso di preservarlo in vista della Juventus, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Mertens avverte ancora un po’ di fastidio alla spalla sinistra, la situazione è sotto controllo ma è probabile che contro il Crotone Gattuso lo risparmi".