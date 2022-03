Mertens con Osimhen? Non è mai successo quest'anno, ma Spalletti può lanciare indizio

Problema gol per il Napoli, Spalletti non sa come risolverlo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare dei ragionamenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Problema gol per il Napoli, Spalletti non sa come risolverlo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare dei ragionamenti e delle ipotesi in vista del Verona: "Far giocare Mertens sotto punta con il nigeriano significa spostare in avanti il baricentro e rischiare qualcosa in più sulle verticalizzazioni dei veneti. Si fiderà Spalletti di schierare Ciro e Victor insieme titolari? La risposta sarebbe no, visto che non lo ha mai fatto in questa stagione. Ma anche questo potrebbe essere un segnale per la squadra".