Mertens di nuovo ko, Tuttosport: il desiderio di esserci in Supercoppa l'ha portato ad accelerare i tempi

Dries Mertens è stato costretto a tornare in Belgio per riprendere il percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra infortunata lo scorso 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport ne parla così: "Probabilmente, il desiderio di essere presente nella finale di Supercoppa contro la Juventus lo ha portato ad affrettare i tempi rispetto al ruolino di marcia che sarebbe stato necessario seguire per tornare in campo e non essere costretto a fermarsi nuovamente".