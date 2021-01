Mertens e Demme, le ultime sulle loro condizioni e le chance di averli a Udine

Dries Mertens e Diego Demme saranno aggregati alla squadra in vista della trasferta di Udine? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Demme, assente per lombalgia contro lo Spezia, migliora sensibilmente, domenica ad Udine dovrebbe esserci, poi negli allenamenti di oggi e domani si valuteranno le sue condizioni per capire se potrà essere della partita dal primo minuto.

Mertens ha svolto terapie e allenamento personalizzato, sta intensificando il suo percorso di recupero dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro l’Inter, punta a far parte dei convocati nella trasferta di Udine ma servirà un monitoraggio quotidiano delle sue condizioni. È probabile che ci sarà anche un confronto tra lo staff medico, Gattuso e Mertens per evitare qualsiasi rischio e così decidere se portarlo ad Udine o rinviare il suo rientro in gruppo in vista delle partite contro Empoli e Fiorentina".