Mertens e il retroscena sul messaggio inviato a Fabiàn prima della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

"Esulteremo così anche domenica". Così aveva scritto Dries Mertens in un messaggio inviato a Fabiàn nella giornata di sabato. A svelare il curioso retroscena è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’amico Dries Mertens alla vigilia della partita di Roma aveva mandato a Fabian Ruiz una foto di loro abbracciati dopo un gol “Esulteremo anche domenica così”, ha scritto sotto.

Un modo per caricarsi, perché il belga anche se ha giocato meno nelle ultime partite è un leader indiscusso. E da ottimo psicologo Ciro sapeva quanto l’amico stesse soffrendo dopo l’orrendo giovedì di Coppa. Fabian ha sofferto più di tutti perché il confronto col Barcellona era per lui importante in chiave nazionale.