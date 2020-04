Mertens e Maksimovic, nessuna sorpresa: alla fine dell'emergenza firmeranno il rinnovo

Il Napoli in questo periodo di stop lavora anche sul mercato, il direttore sportivo Giuntoli sta valutando i rinnovi, come spiega Il Roma: "Dries Mertens e Nikola Maksimovic saranno i prossimi calciatori del Npoli a rinnovare il contratto. Al termine dell’emergenza Coronavirus ci sarà l’incontro con Fali Ramadani, agente del difensore , per il nuovo accordo. Maksimovic firmerà il nuovo accordo fino al 2024. Per Mertens la strada è in discesa. Lui e De Laurentiis hanno trovato l’intesa. Servirà attendere che le cose si sistemino sul fronte virus per avere la firma, ma non dovrebbero esserci sorprese".