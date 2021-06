Mertens non convince col Belgio, i quotidiani lo bocciano: "Impalpabile, rema controvento"

"Un tiro e tanta sofferenza. Rema controvento". E' questa la pagella che La Gazzetta dello Sport scrive per Dries Mertens dopo la prestazione non convincente in Danimarca-Belgio di ieri. Voto 5,5 per la Rosea. "Impalpabile", scrive Tuttosport che gli assegna ancora meno in pagella: 5,5.