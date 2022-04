"Mertens? Ogni volta con questa storia", Spalletti e la frase su Dries

Queste le parole di Spalletti a margine della gara contro la Roma, risposta a chi invocava la sua presenza accanto al nigeriano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Poi volete Mertens in campo, ogni volta con questa storia". Queste le parole di Spalletti a margine della gara contro la Roma, risposta a chi invocava la sua presenza accanto al nigeriano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Più che una frase polemica è sembrata la fotografia di una verità: Dries è l'unico idolo del popolo. È il giocatore della gente come un tempo lo è stato Lavezzi ed è ancora l'uomo capace di accendere la fantasia. Il signor Luciano, però, resta fedele alla sua visione tattica e insieme con Osimhen, cioè alle spalle, non lo h a mai schierato dal primo minuto. Mai".