Mertens-Osimhen con l'Empoli? CdM: "Spalletti ci pensa, ma è complicato"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutta la città da tempo ormai chiede di vedere dal primo minuto Dries Mertens insieme a Victor Osimhen. Un'idea a cui Luciano Spalletti sta pensando, secondo il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli probabilmente opterà per il 4-2-3-1, magari con Zielinski sulla trequarti ma nel vulcano d’idee dell’inquieto Spalletti la suggestione Mertens-Osimhen insieme dal primo minuto non è completamente scomparsa. La mediana a due con Fabian e Anguissa può rappresentare la base per permettersi il rischio calcolato di puntare su Dries alle spalle di Victor. Spalletti non l’ha mai fatto dal primo minuto in quarantadue gare ufficiali ed è complicato che avvenga domani ad Empoli dopo 42 gare ufficiali, ma è uno scenario a cui pensa, almeno all’interno del laboratorio di Castel Volturno".