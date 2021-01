Mertens torna a Napoli: domani il rientro, svelata la tabella di recupero

Dries Mertens tornerà domani a Napoli. Volerà da Bruxelles, poi effettuerà un tampone all'atterraggio e martedì c'è l'appuntamento a Castel Volturno per valutare la sua situazione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che, col suo rientro in Italia, comincierà l'ultima fase del piano riabilitativo per definire il graduale rientro il gruppo del bomber belga. Potrebbe tornare tra i convocati domenica prossima a Udine.