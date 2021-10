Mertens, un lunghissimo digiuno: i giorni trascorsi dall'ultima rete in azzurro

Un lungo digiuno per Dries Mertens, che non vede l'ora di tornare protagonista in maglia Napoli. Si parla dell'attaccante sull'edizione odierna di Tuttosport: "Lo scorso 22 aprile Dries Mertens realizzò il suo ultimo gol con la maglia del Napoli, partecipando al roboante 5-2 rifilato alla Lazio. Da quel momento sono trascorsi 171 giorni senza la gioia di una rete per quello che è diventato il bomber più prolifico nella storia del Napoli: 135 gol in 9 stagioni.

Soltanto Insigne potrebbe raggiungerlo lassù, sempre se riuscisse a trovare l'accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno."