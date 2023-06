Micheli e Mantovani presenti a presentazione Garcia, poi si sono eclissati come d'abitudine

Scrive così sull'argomento l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercato in partenza: il Napoli studia le mosse e comincia a tratteggiare i contorni delle operazione da effettuare col nuovo tecnico Garcia. Scrive così sull'argomento l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"I vertici non hanno confini, né di spazio né di tempo, e il mercato non ha esigenze immediate, non induce ad affrettarsi ma va pianificato attraverso le idee pronte per fronteggiare eventuali emergenze: Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, e Leonardo Mantovani, il suo braccio destro «invisibile», lunedì alla presentazione di Garcia se ne sono stati, con discrezione, in terza fila; poi, come tendenza e abitudine, si sono eclissati. Lavoro ce n’è, non poco tra prestiti e riscatti, tra sondaggi e appostamenti , viaggi e incontri, ma prima è stato necessario, anzi indispensabile, discuterne con De Laurentiis e con Garcia, per cominciare a tratteggiare i contorni delle operazioni da affrontare.