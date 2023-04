Milan, la mossa di Pioli: Diaz torna nel ruolo in cui ha fatto la miglior prova stagionale

Come riporta oggi Tuttosport questa mattina Brahim Diaz dovrebbe partire da titolare contro il Napoli e con lui anche Rade Krunic

Come riporta oggi Tuttosport questa mattina Brahim Diaz dovrebbe partire da titolare contro il Napoli e con lui anche Rade Krunic: com'è possibile? Stefano Pioli starebbe pensanso di inserire il bosniaco come trequartista e spostare lo spagnolo sulla fascia destra, lì dove giocò già contro la Juventus lo scorso ottobre, mettendosi in mostra con una delle sue migliori prestazioni da quando è rossonero.