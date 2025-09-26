Milan, la strategia per Leao col Napoli: spunta immagine inedita dall'allenamento
La notizia che molti tifosi del Milan stavano aspettando. Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per il big match di domenica contro il Napoli, anche se ovviamente partirà dalla panchina per una questione di tenuta fisica, non essendo ancora al 100%.
Questa mattina Il Corriere dello Sport ha comunque parlato di "Rientro in corsa", perché tra le immagini messe a disposizione dal Milan dell'allenamento di ieri ce n'è una che immortala il tecnico e il numero 10 del Milan a colloquio, fitto ma soprattutto lungo, dove sicuramente si sarà discussa la strategia in vista di domenica.
