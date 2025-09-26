Milan, la strategia per Leao col Napoli: spunta immagine inedita dall'allenamento

vedi letture

La notizia che molti tifosi del Milan stavano aspettando. Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per il big match di domenica contro il Napoli, anche se ovviamente partirà dalla panchina per una questione di tenuta fisica, non essendo ancora al 100%.

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha comunque parlato di "Rientro in corsa", perché tra le immagini messe a disposizione dal Milan dell'allenamento di ieri ce n'è una che immortala il tecnico e il numero 10 del Milan a colloquio, fitto ma soprattutto lungo, dove sicuramente si sarà discussa la strategia in vista di domenica.