Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti ne cambia uno solo rispetto alla Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti pare intenzionato a scegliere quasi lo stesso undici mandato in campo in Champions League contro i Rangers anche nel big match di stasera contro il Milan in campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, si prevede un solo cambio di formazione: Raspadori e non Simeone in attacco. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia