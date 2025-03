Milan, per Fofana la sosta è benedetta: c'è un obiettivo in vista del Napoli

Bendetta sosta per Youssouf Fofana. Il centrocampista del Milan è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati nelle prima parte della stagione. Dal suo arrivo, ha giocato 23 minuti nella trasferta di Parma e poi dal primo minuto contro la Lazio, è sempre stato impiegato sia da Fonseca che da Conceiçao in tutte le competizioni, dal campionato alla Champions passando per la Coppa Italia.

Sempre in campo e sempre dal primo minuto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il giocatore, con la partita del Maradona contro il Napoli all'orizzonte, utilizzerà queste due settimane per ritornare al top non essendo stato convocato in nazionale. Altro obiettivo per il futuro.