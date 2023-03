Milan, Pioli teme Lobotka e pensa a una mossa ad hoc: l'anno scorso lo fece con Kessié

Stanislav Lobotka è diventato un gran timore per gli allenatori avversari, essendo il faro del gioco del Napoli.

Stanislav Lobotka è diventato un gran timore per gli allenatori avversari, essendo il faro del gioco del Napoli. E così Stefano Pioli starebbe pensando a una mossa ad hoc, secondo il Corriere del Mezzogiorno: "Krunic può essere un’arma del Milan nei duelli, alzerebbe il livello dell’impatto fisico, Pioli pensa al bosniaco sia davanti alla difesa che come alternativa a Brahim Diaz per schermare Lobotka, una soluzione simile a quanto fatto con Kessie l’anno scorso".