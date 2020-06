Milik, la Juve 'tenta' ADL con uno scambio: la chiave può essere Bernardeschi

Arek Milik ha segnato il rigore decisivo alla Juventus in finale di Coppa Italia, la squadra che insiste per averlo nella prossima stagione ed approfittare del mancato rinnovo del contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2021-

Sul futuro del polacco scrive così Tuttosport: "La possibilità è concreta, ma non ancora scontata. Paratici un tentativo lo effettuerà. Aurelio De Laurentiis, senza prolungamento, intende cedere il 26enne polacco e non ha preclusioni nei confronti degli storici rivali. A patto di incassare 40 milioni in contanti. Tanti in generale per un giocatore a meno di un anno dallo svincolo e in modo particolare per questo primo mercato post Covid. Ecco perché, al netto di inserimenti (Arsenal e Atletico) o di addio nel 2021 a parametro zero, la Juventus proverà a tentare il Napoli con qualche scambio. La chiave potrebbe essere Federico Bernardeschi, apprezzatissimo da Rino Gattuso. Ma oggetto di valutazione saranno anche i vari Cristian Romero (juventino in prestito al Genoa), Daniele Rugani e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari)".