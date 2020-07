Milik non convince, i quotidiani lo bocciano: "Mezz'ora complicata, è troppo statico"

Ha giocato poco e ha fatto pochissimo, Arek Milik, contro il Genoa. In campo per mezz'ora, non ha lasciato il segno. I quotidiani lo hanno bocciato.

GAZZETTA 5.5

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 - "Mezz'ora complicata, di sofferenza, ma anche assai statica".

TUTTONAPOLI 6 - "Lo spirito non manca, ma non ha le caratteristiche per difendere palla nel finale quando il Genoa gioca il tutto per tutto".

CORRIERE DELLA SERA 5