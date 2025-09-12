Milinkovic-Savic titolare a Firenze? Spunta l'indizio da Castel Volturno

Milinkovic-Savic oppure Meret contro la Fiorentina al Franchi? E' questa la domanda de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano ricorda le parole di Conte che a inizio stagione ha spiegato come la scelta sarebbe stata sempre comunicata solo ai diretti interessati. Ecco, i due, nelle prime giornate, "hanno potuto capirlo dalle sedute di allenamento, le quali per una decina di giorni e non ha potuto presentarsi retta, sequestrato dalla nazionale. Stavolta, essendoci poi la Champions, è ipotizzabile immaginarsi un passaggio di testimone, lasciando che però i segnali più significativi arrivino dalla rifinitura", si legge.