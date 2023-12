Missione Natale al 4° posto, col Cagliari vietato fallire: è la sfida dei tanti ex

Il Napoli è sedicesimo per il rendimento al Maradona, non vince in casa in campionato dal 4-1 all’Udinese del 27 settembre

Walter Mazzarri vuole una squadra compatta, corta, equilibrata, solida, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che è disposto anche ad abbassare di qualche metro i suoi centrocampisti e in generale il baricentro per non concedere gli spazi nelle ripartenze come accaduto contro Real Madrid e Inter.

S’affrontano due squadre dal percorso differente: "Il Napoli è sedicesimo per il rendimento al Maradona, non vince in casa in campionato dal 4-1 all’Udinese del 27 settembre, il Cagliari, invece, in trasferta ha ottenuto solo due dei tredici punti conquistati finora. È una sfida dai mille intrecci anche emotivi, i due allenatori sono dei doppi ex. Ci sono poi gli ex Petagna e Pavoletti ma dal primo minuto i sentimenti saranno messi da parte, il Napoli vuole trascorrere il Natale al quarto posto, una missione che passa per le sfide contro il Cagliari e la Roma".