ADL incontra Aponte di MSC: tutti i dettagli per il nuovo stadio

Il futuro del Napoli potrebbe passare anche da un possibile coinvolgimento del gruppo MSC nei progetti infrastrutturali immaginati da Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Roma, il presidente azzurro avrebbe incontrato a Ginevra Aponte, fondatore del gruppo MSC, insieme ai suoi familiari, per discutere di alcune iniziative legate allo sviluppo del club. Al centro del confronto ci sarebbe soprattutto la realizzazione del nuovo stadio, un’opera ambiziosa che De Laurentiis vorrebbe costruire nell’area attualmente legata a Kuwait Petroleum. Si tratterebbe di un investimento particolarmente significativo, con un valore stimato superiore ai 600 milioni di euro, destinato a rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro della società partenopea. L’eventuale partecipazione di MSC potrebbe assumere un ruolo ben più rilevante rispetto a una semplice operazione commerciale legata ai diritti di denominazione dell’impianto, che potrebbe chiamarsi MSC Arena o MSC Stadium.

Il dialogo tra De Laurentiis e la famiglia Aponte, tuttavia, potrebbe non essersi limitato alla questione dello stadio. Stando sempre alle indiscrezioni rilanciate da Il Roma, sul tavolo ci sarebbe anche il progetto relativo al nuovo centro sportivo del Napoli, un’altra priorità nella strategia di crescita del club. Da tempo, infatti, Qualiano viene indicata tra le possibili destinazioni individuate dalla società per realizzare una struttura moderna, capace di ospitare gli allenamenti della prima squadra e le attività legate al settore giovanile. Un eventuale accordo con il gruppo MSC potrebbe quindi aprire prospettive interessanti per sostenere economicamente e concretamente entrambe le iniziative.