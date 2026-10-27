Landucci in panchina al posto di Allegri: bilancio positivo, i precedenti

Allegri squalificato, a Monza in panchina Landucci: in dieci gare da sostituto 7 vittorie e 3 sconfitte, in attesa del ricorso

Per Max Allegri si tratta della prima squalifica stagionale. Il provvedimento è arrivato al novantesimo di una partita bellissima e tiratissima con la Roma, fatta di fughe e controfughe, rilanci e agganci, sorprese e tranelli, e priva il tecnico della panchina in una fase decisiva del calendario. Domani a Monza, in attesa dell’esito del ricorso, toccherà al suo vice storico Landucci guidare la squadra, in una trasferta delicata per un Napoli che deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata.

Landucci in panchina: il bilancio è positivo

Per il collaboratore non è una novità. Finora, tra Cagliari, Milan e Juventus, è accaduto una decina di volte, sia in campionato sia in Coppa Italia, con un bilancio decisamente positivo: 7 vittorie e 3 sconfitte. Un dato che racconta l’affidabilità di una figura di fiducia per il tecnico, abituata a gestire la squadra nei momenti in cui l’allenatore non può essere in panchina. Allegri seguirà la sfida dalla tribuna, mantenendo i contatti con lo staff, e preparerà con attenzione le scelte insieme al suo vice.

Il ricorso e il calendario che incalza

Resta da capire se il ricorso potrà cambiare qualcosa per la gara con la Juventus, in programma domenica allo Stadium, e per il resto di un tour de force che comprende anche il Porto in Champions League. Il Napoli, reduce da una serata intensa con la Roma, dovrà ritrovare energie e lucidità, affidandosi alle indicazioni di Landucci e alla qualità dei suoi uomini migliori, in un momento in cui ogni punto conta per la classifica. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra si prepara alla trasferta brianzola con la consapevolezza di dover reagire.