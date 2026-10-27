Formazione Napoli, Gazzetta: "Chance per Marianucci, le scelte di Allegri"

Monza-Napoli, Marianucci verso il debutto da titolare: Lobotka può rilevare Anguissa, rotazioni in vista di Juve e Porto

Luca Marianucci potrebbe fare il suo debutto da titolare in occasione di Monza-Napoli, e il giovane difensore, che sta bene, si candida a una maglia dal primo minuto. La scelta nascerebbe dall’emergenza nel reparto arretrato, con Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola ai box e Alessandro Buongiorno ancora lungodegente. Un’occasione importante per il giocatore, chiamato a mettersi in mostra in una trasferta delicata contro un Monza rivitalizzato da Juric, in cui Allegri, squalificato, sarà sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci.

Lobotka per Anguissa: la rotazione ragionata

Andrà poi trovato un equilibrio tra solidità e freschezza. A centrocampo qualcuno dovrà riposare, forse Anguissa più di De Bruyne, spiega la Gazzetta dello Sport, per mettere dentro Lobotka, che sembra aver recuperato corsa e freschezza dopo le due panchine di fila. Una rotazione ragionata, pensata per dosare le energie in un calendario fittissimo, con le sfide contro Juventus e Porto subito dopo. Le scelte restano comunque in bilico fino all’ultimo, in attesa della rifinitura.

Una sfida da non sbagliare in vista del tour de force

Il Napoli arriva a Monza dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e la sfida 3-3 con la Roma, con un’infermeria che conta tredici giocatori fermati nella prima parte di stagione. La partita del Brianza è dunque un banco di prova per capire se il gruppo saprà reggere i ritmi di un periodo con cinque gare in quindici giorni. Serviranno attenzione, lucidità e il contributo di tutti, a partire dai giovani chiamati in causa dall’emergenza, per provare a conquistare punti preziosi prima della trasferta di Torino.